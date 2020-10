Manchester City | Guardiola | “La mia carriera come allenatore del Barcellona è finita”

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico del, Pep, al termine del match vinto 1-0 contro lo Sheffield United, ha voluto mettere a tacere tutte le indiscrezioni in merito ad un suo possibile ritorno sulla panchina del, club con cui ha vinto due Champions League: “La miaè finita. Ci sono persone incredibili che possono essere alla guida del Barca. Ronald Koeman è unincredibile. È finita. Tornerò per vedere una partita, ma sono felice qui. Dimissioni Bartomeu? Si spera che possano scegliere la persona giusta e il consiglio giusto per mantenere il club così com’è, ai massimi livelli”.