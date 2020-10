Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità: arrestato (Di sabato 31 ottobre 2020) 17enne arrestato per aver bruciato decine tra auto, camion e pullman 17enne brucia auto: “Non sapevo cosa fare, mi annoiavo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) 17enneper aver bruciato decine tra auto, camion e pullman 17enne brucia auto: “Non sapevo cosa fare, mi annoiavo” su Notizie.it.

eflatmajor73 : QU'ILS MANGENT DE LA BRIOCHE!'. L'episodio, ammesso sia vero, avvenne non oltre il 1765. Ebbene, all'epoca la giova… - J_metanoia : @Mawrdock Non sembra nemmeno a me deperito. Credo sia un maschio giovane. È intero, ammesso si faccia avvicinare? - panluc : @radicalchips @GuidoCrosetto Ti sfugge il fatto che separare gli over 65 dagli under 65 è infattibile nella pratica… - osarieme4 : Forse però è molto furbo, se la cava sempre colpevolizzando altrui. Con T non ha ammesso nessuna colpa, l’interromp… - gi0de : RT @ducciosiena: Che differenza c’è fra arrivare 2 oppure 4 ??! Zero titoli in ogni caso ..ammesso che é una battuta, non troppo, Conte é s… -

Ultime Notizie dalla rete : giovane ammesso Arrestato dai carabinieri l'autore di tutti i roghi dolosi di auto: è il 17enne già denunciato in precedenza LaVoceDiAsti.it Auto, cassonetti e bus in fiamme ad Asti, arrestato 17enne: in casa accendini caricati con vodka e gin

I roghi si susseguivano dal 5 settembre scorso, quindici i mezzi danneggiati in queste settimane. Il giovane ha ammesso di averlo fatto per noia ...

Asti, 17enne incendia auto in strada: “Non sapevo cosa fare, mi annoiavo”. Arrestato

I militari hanno arrestato un 17enne. Il giovane ha ammesso di aver agito per noia. Nella sua abitazione sono stati sequestrati diversi accendini, che utilizzava con una miscela di vodka e gin. Sono ...

I roghi si susseguivano dal 5 settembre scorso, quindici i mezzi danneggiati in queste settimane. Il giovane ha ammesso di averlo fatto per noia ...I militari hanno arrestato un 17enne. Il giovane ha ammesso di aver agito per noia. Nella sua abitazione sono stati sequestrati diversi accendini, che utilizzava con una miscela di vodka e gin. Sono ...