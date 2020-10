I nuovi contagi in Campania (Di sabato 31 ottobre 2020) Regione Campania ha reso noto il bilancio dei nuovi casi di coronavirus registratisi sabato 31 ottobre 2020. Coronavirus in Campania: 3.669 casi positivi e 14 decessi in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Regioneha reso noto il bilancio deicasi di coronavirus registratisi sabato 31 ottobre 2020. Coronavirus in: 3.669 casi positivi e 14 decessi in più su Notizie.it.

sole24ore : #Coronavirus medici Usa respingono le accuse di Trump: 'Numeri gonfiati per incassare denaro' - Adnkronos : Coronavirus Toscana, 2540 nuovi contagi: il bollettino - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 19.143 nuovi contagi (con oltre 182mila tamponi) e altri 91 morti - IlFriuli : Coronavirus, 726 nuovi contagi e tre decessi in Fvg. Nuovo balzo in avanti dei casi nella nostra regione: 221 posit… - GravinaLiveIt : #Gravina Coronavirus, in Puglia 762 nuovi contagi. Nel barese 263 casi -