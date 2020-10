Grande Fratello Vip, sorpresa inaspettata: grande ritorno in casa (Di sabato 31 ottobre 2020) . Oggi Andrea Zelletta è rientrato nel gioco dopo essere stato fuori qualche giorno per motivi personali IL NOSTRO COMODINO PREFERITO È TORNATO 💙💙 #GFVIP pic.twitter.com/ymv6UJqae9 — . (@indisguise A2) October 31, 2020 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 31 ottobre 2020) . Oggi Andrea Zelletta è rientrato nel gioco dopo essere stato fuori qualche giorno per motivi personali IL NOSTRO COMODINO PREFERITO È TORNATO 💙💙 #GFVIP pic.twitter.com/ymv6UJqae9 — . (@indisguise A2) October 31, 2020 L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - sunherondale : RT @annullataa: IL SALVATAGGIO DI ELISABETTA GREGORACI RAPPRESENTA LA SITUAZIONE IN ITALIA. NON IMPORTA QUANTO TU POSSA ESSERE BRAVO E COM… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Andrea Zelletta torna in casa e seppur non potendo rivelare perchè è uscito si lascia sfuggire qualcosa… «… -