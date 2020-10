“Babbo Natale” Bale: paga 300 cesti di alimenti per le famiglie in Galles (Di sabato 31 ottobre 2020) Non poteva dire di no ad una richiesta d'aiuto da parte di famiglie del proprio Paese. E allora ecco che Gareth Bale ha deciso di donare 300 cesti di alimenti ad alcune famiglie di Swansea per permettere loro di trascorrere una Natale sereno. Il calciatore del Tottenham si è resto protagonista di una bella iniziativa apprezzata anche pubblicamente dalla deputata Carolyn Harris.'Babbo Natale' Bale: il gesto del Gallesecaption id="attachment 1041037" align="alignnone" width="582" Tottenham Bale (getty images)/captionCome riporta il Sun, il Gallese del Tottenham era stato avvicinato da alcuni politici di Swansea per una campagna in aiuto delle famiglie in difficoltà della città. In modo particolare, la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020) Non poteva dire di no ad una richiesta d'aiuto da parte didel proprio Paese. E allora ecco che Garethha deciso di donare 300diad alcunedi Swansea per permettere loro di trascorrere una Natale sereno. Il calciatore del Tottenham si è resto protagonista di una bella iniziativa apprezzata anche pubblicamente dalla deputata Carolyn Harris.'Babbo Natale': il gesto delecaption id="attachment 1041037" align="alignnone" width="582" Tottenham(getty images)/captionCome riporta il Sun, ile del Tottenham era stato avvicinato da alcuni politici di Swansea per una campagna in aiuto dellein difficoltà della città. In modo particolare, la ...

