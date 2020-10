Risoluzione Juventus-Sarri: vicina l’intesa per l’interruzione del contratto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Risoluzione Juventus-Sarri – E’ stato annunciato come l’allenatore che avrebbe cambiato la filosofia di una squadra vincente, ma che non aveva mai realmente prodotto bel calcio. Un cambio di rotta forte da parte del presidente Agnelli, dopo 8 anni di successi, rispetto al passato recente della sua Juventus. Eppure, nonostante le ottime premesse, il rapporto tra Sarri e i bianconeri non è mai sbocciato. Non è bastata la vittoria del nono Scudetto: i deludenti risultati in Champions League e in Coppa Italia hanno fatto optare la dirigenza bianconera verso un cambio drastico. E drastica la scelta lo è stata: Andrea Pirlo. Un curriculum invidiabile da calciatore, ma nessuna esperienza da allenatore. Una partenza da zero. Ora Sarri è il passato, ... Leggi su giornal (Di venerdì 30 ottobre 2020)– E’ stato annunciato come l’allenatore che avrebbe cambiato la filosofia di una squadra vincente, ma che non aveva mai realmente prodotto bel calcio. Un cambio di rotta forte da parte del presidente Agnelli, dopo 8 anni di successi, rispetto al passato recente della sua. Eppure, nonostante le ottime premesse, il rapporto trae i bianconeri non è mai sbocciato. Non è bastata la vittoria del nono Scudetto: i deludenti risultati in Champions League e in Coppa Italia hanno fatto optare la dirigenza bianconera verso un cambio drastico. E drastica la scelta lo è stata: Andrea Pirlo. Un curriculum invidiabile da calciatore, ma nessuna esperienza da allenatore. Una partenza da zero. Oraè il passato, ...

