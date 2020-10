Melania Trump vs Jill Biden: chi è prima in fatto di stile (Di venerdì 30 ottobre 2020) Melania Trump, First Lady americana in carica, sfida Jill Biden, moglie del candidato democratico, a colpi di look griffati sempre all’ultima moda. Mancano pochi giorni al 3 novembre che, oltre ad essere Santa Silvia, è l’Election Day per gli Stati Uniti d’America. Melania e Jill hanno gusti diversi in fatto di stile e lo sottolineano … L'articolo Melania Trump vs Jill Biden: chi è prima in fatto di stile è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020), First Lady americana in carica, sfida, moglie del candidato democratico, a colpi di look griffati sempre all’ultima moda. Mancano pochi giorni al 3 novembre che, oltre ad essere Santa Silvia, è l’Election Day per gli Stati Uniti d’America.hanno gusti diversi indie lo sottolineano … L'articolovs: chi èindiè stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Melania Trump: Non si deve politicizzare il Covid. Lo può dire al marito - #Melania #Trump: #politicizzare - globalistIT : E gli dica anche di indossare la mascherina, già che c'è - Smaliz2 : RT @Kotiomkin: #Melania bacia #Trump in pubblico per rassicurare gli americani sull'ottimo stato di salute del suo stomaco e del suo conto… - MarleyBrandy : Tre giorni. Solo tre giorni ci separano dal momento epico in cui forse - forse, eh ? - Donald Trump verrà sconfessa… - EnricoDeregibus : RT @Kotiomkin: #Melania bacia #Trump in pubblico per rassicurare gli americani sull'ottimo stato di salute del suo stomaco e del suo conto… -