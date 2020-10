Coronavirus, Striscia la Notizia: il triste annuncio poco fa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Valentino Picone conferma di essere positivo al Covid. Il comico e conduttore di Striscia La Notizia lo ha comunicato attraverso i social, annunciando che l'esito del tampone molecolare ha confermato la sua positività. "Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid – ha scritto Picone – Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto al mio compare. Nel frattempo, al mio posto a Striscia ci sarà nostro fratello Sergio Friscia. Siete in buone mani. Valentino". Cristiano Militello e Sergio Friscia al posto di Picone a Striscia Giorni fa Valentino Picone si era trovato costretto all'isolamento preventivo dopo che un tampone rapido aveva dato segnali di positività. A sostituirlo alla conduzione del tg satirico ideato da Antonio Ricci era stato Cristiano ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 ottobre 2020) Valentino Picone conferma di essere positivo al Covid. Il comico e conduttore diLalo ha comunicato attraverso i social, annunciando che l'esito del tampone molecolare ha confermato la sua positività. "Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid – ha scritto Picone – Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto al mio compare. Nel frattempo, al mio posto aci sarà nostro fratello Sergio Friscia. Siete in buone mani. Valentino". Cristiano Militello e Sergio Friscia al posto di Picone aGiorni fa Valentino Picone si era trovato costretto all'isolamento preventivo dopo che un tampone rapido aveva dato segnali di positività. A sostituirlo alla conduzione del tg satirico ideato da Antonio Ricci era stato Cristiano ...

NewSicilia : Il conduttore siciliano di Striscia la Notizia ha confermato su Facebook la positività al tampone #Newsicilia - PalermoToday : Coronavirus, secondo tampone positivo per Picone: 'Spero di tornare presto a Striscia' - Blowjoint : RT @tsmellony: La raccolta degli #agrumi, quest'anno, è iniziata presto nella città di #Khanyounis, nella Striscia di #Gaza, in #Palestina,… - Delorenzoanna1 : Striscia la Notizia, Picone positivo al coronavirus: impensabile cambio in corsa, ecco chi finisce dietro al bancon… - lillydessi : Striscia la Notizia, Picone positivo al coronavirus: impensabile cambio in corsa, ecco chi finisce dietro al bancon… -