Coronavirus, nodo trasporti. Mezzi affollati, i bus privati restano nelle rimesse

Emergenza Coronavirus, i Mezzi di trasporto rappresentano una criticità. Autobus e metro affollati, i bus privati restano nelle rimesse. E i conducenti in cassa integrazione. Arrivati alla fine del mese di ottobre i Mezzi di trasporto rappresentano ancora un nodo critico della gestione dell'emergenza Coronavirus in Italia. Nonostante le misure adottate dal governo per alleggerire la pressione sul trasporto pubblico, non si registrano significativi miglioramenti soprattutto nelle grandi città e soprattutto nelle ore di punta. E i riflettori si spostano sulle migliaia di bus privati ancora nelle rimesse.

Il sindaco Marco Bucci ha chiarito che a oggi non risultano autobus sovraffollati che abbiano superato l'80% di carico, ma nei prossimi giorni è probabile che la soglia venga abbassata ...

