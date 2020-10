Follia nel Baseball: ha il Covid, ma festeggia con compagni e moglie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un giocatore di Baseball è sceso in campo a festeggiare la vittoria della sua squadra, nonostante la certezza di avere il Covid. Justin Turner e fidanzata (Fonte foto: web)È successo tutto in poche ore. Justin Turner, campione di Baseball dei Los Angeles Dodgers, è stato sostituito all’ottavo inning di Gara 6 contro i Tampa Bay Rays, perché a gare in corso era arrivata la notizia della sua positività al Covid. Già di per sé è strano che i controlli vengano ultimati durante e non prima una gara sportiva, ma le cose non sono finite lì. I Dodgers, sono diventati campioni dopo 32 anni e Turner, è tranquillamente sceso in campo per festeggiare con compagni e famiglie, con tanto di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un giocatore diè sceso in campo are la vittoria della sua squadra, nonostante la certezza di avere il. Justin Turner e fidanzata (Fonte foto: web)È successo tutto in poche ore. Justin Turner, campione didei Los Angeles Dodgers, è stato sostituito all’ottavo inning di Gara 6 contro i Tampa Bay Rays, perché a gare in corso era arrivata la notizia della sua positività al. Già di per sé è strano che i controlli vengano ultimati durante e non prima una gara sportiva, ma le cose non sono finite lì. I Dodgers, sono diventati campioni dopo 32 anni e Turner, è tranquillamente sceso in campo perre cone famiglie, con tanto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Follia nel Notte di follia Il «branco» ubriaco semina il caos nel centro storico Brescia Oggi Follia all’ospedale di Zingonia: dimesso dal pronto soccorso devasta le auto di medici e infermieri

Nel caso di Zingonia pare invece che la rabbia di un singolo si sia sfogata sulle auto dei sanitari. Il 58enne, pregiudicato e nullatenente, è stato poi rintracciato dai militari grazie alle ...

Paolo Fox ricoverato per colica renale/ “Fatto una follia, grazie ai miei salvatori”

L’astrologo si era già fatto sentire ieri mattina con una telefonata in diretta tv: “Ho fatto una follia – aveva spiegato – il medico mi aveva detto di non guidare, ma ho deciso di andare in Trentino ...

