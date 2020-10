Cosenza-Monopoli in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cosenza-Monopoli è una sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming della sfida e su data e orario per seguirla live. Alla stadio San Vito – Gigi Marulla si fronteggeranno i calabresi, che sono reduci dalla lotteria ai rigori vinta contro l’Alessandria e i pugliesi, che hanno avuta vita decisamente più facile battendo a domicilio la Reggiana per 0-3. La vincente sfiderà al quarto turno la vincente di Parma-Pescara. Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00 di mercoledì 28 ottobre, diretta tv non prevista e di conseguenza neanche la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è una sfida valida per ildella: ecco le informazioni sullatv edella sfida e super seguirla live. Alla stadio San Vito – Gigi Marulla si fronteggeranno i calabresi, che sono reduci dalla lotteria ai rigori vinta contro l’Alessandria e i pugliesi, che hanno avuta vita decisamente più facile battendo a domicilio la Reggiana per 0-3. La vincente sfiderà al quartola vincente di Parma-Pescara. Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00 di mercoledì 28 ottobre,tv non prevista e di conseguenza neanche la ...

