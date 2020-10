Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: quasi 25mila casi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 ottobre Sono 24.991 i casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di quasi 199mila tamponi, numero record da inizio epidemia. La Lombardia si conferma la regione con più casi (+7.558). Sopra i 2mila anche Piemonte (+2.827), Veneto (+2.143) e Campania (+2.427). Ritorna a scendere il numero dei decessi (+205), ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 28 ottobre Sono 24.991 iregistrati nelle24 ore a fronte di199mila tamponi, numero record da inizio epidemia. La Lombardia si conferma la regione con più(+7.558). Sopra i 2mila anche Piemonte (+2.827), Veneto (+2.143) e Campania (+2.427). Ritorna a scendere il numero dei decessi (+205), ...

