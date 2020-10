"Non si va da nessuna parte". Ristoranti e bar uccisi, ma per cosa? Lo sfogo da incorniciare di Matteo Bassetti (Di martedì 27 ottobre 2020) A parlare con accenti molto critici dell'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, ecco ancora Matteo Bassetti, l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova che aveva apprezzato la precedente legge, non quella varata domenica 25 ottobre per il contenimento del coronavirus. Ospite in collegamento a Omnibus su La7, l'esperto spiega: "Per vedere se le misure saranno efficaci ci vuole tempo. Il dpcm che aveva dato mandato alle regioni di monitorare le situazioni, di pochi giorni prima, è stato immediatamente rimpiazzato da un secondo dpcm. Credo che questo dpcm porterà poco lontano - sottolinea Bassetti -: non credo che limitare la circolazione di qualche ora, e Ristoranti e i bar, sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Basta uscire per andare a lavorare e ci si rende conto che la gente si contagia in altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) A parlare con accenti molto critici dell'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, ecco ancora, l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova che aveva apprezzato la precedente legge, non quella varata domenica 25 ottobre per il contenimento del coronavirus. Ospite in collegamento a Omnibus su La7, l'esperto spiega: "Per vedere se le misure saranno efficaci ci vuole tempo. Il dpcm che aveva dato mandato alle regioni di monitorare le situazioni, di pochi giorni prima, è stato immediatamente rimpiazzato da un secondo dpcm. Credo che questo dpcm porterà poco lontano - sottolinea-: non credo che limitare la circolazione di qualche ora, ee i bar, sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Basta uscire per andare a lavorare e ci si rende conto che la gente si contagia in altre ...

borghi_claudio : @Gianmar01275918 Si stanno schiantando da soli. Se fallisce il tentativo Monti 2 si può andare a votare. Non vedo… - gaiatortora : Ringrazierei dopo i ministri e direi subito una cosa ' da oggi non pagherete nulla. Nessuna tassa. Affitto o altro'. DPCM - insopportabile : Dopo sette mesi continuo a non vedere nessuna strategia se non la speranza che questo casino passi. Forse per quest… - mauriziosantin : RT @francesco_scoma: Nessuna protesta dovrebbe sfociare in violenza, come è accaduto ieri a #Milano e a #Torino. Distruggere le vetrine de… - naptvne : Ma vi pare che io non posso girarmi da nessuna che parte che sto qua continua a fissarmi ma ?????? SCOLLATI -

Ultime Notizie dalla rete : Non nessuna Dpcm, Bassetti: "Non porterà a nessun risultato" Adnkronos Coronavirus, Conte “Momento responsabilità, nessuno soffi sul fuoco”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie. Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra ...

"Nessun alibi per il ko ma è mancato il ritiro"

Il Pontedere deluso per la sconfitta ad Alessandria. Il vice allenatore Vettori: "Non abbiamo mai messo gli avversari nelle condizioni di distrarsi" ...

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie. Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra ...Il Pontedere deluso per la sconfitta ad Alessandria. Il vice allenatore Vettori: "Non abbiamo mai messo gli avversari nelle condizioni di distrarsi" ...