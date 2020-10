M5S: senatrice Drago conferma addio, 'tradita attenzione a famiglia e sociale' (2) (Di martedì 27 ottobre 2020) (Adnkronos) - “Eppure, nonostante questo grande impegno, nel Movimento -lamenta Drago- ha fatto rumore solamente la mia partecipazione al Forum per la famiglia di Verona. Partecipazione contestata come reato di lesa maestà, mentre venne ignorata la mia presenza a L'Aquila Film Festival, il giorno prima, dove venni invitata a partecipare ad una tavola rotonda, con esponenti di vari schieramenti, organizzata dal mondo lgbt e famiglie arcobaleno, per parlare di vari temi, come unioni civili, coppie di fatto,single, adozioni. Sono per il dialogo e l'ascolto”. “Purtroppo, al di là degli impegni traditi sulla famiglia, vi sono state pochissime attenzioni per i docenti vincitori di concorso ed esiliati al Nord, senza aver dato loro la possibilità di poter rientrare nelle città di residenza. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) (Adnkronos) - “Eppure, nonostante questo grande impegno, nel Movimento -lamenta- ha fatto rumore solamente la mia partecipazione al Forum per ladi Verona. Partecipazione contestata come reato di lesa maestà, mentre venne ignorata la mia presenza a L'Aquila Film Festival, il giorno prima, dove venni invitata a partecipare ad una tavola rotonda, con esponenti di vari schieramenti, organizzata dal mondo lgbt e famiglie arcobaleno, per parlare di vari temi, come unioni civili, coppie di fatto,single, adozioni. Sono per il dialogo e l'ascolto”. “Purtroppo, al di là degli impegni traditi sulla, vi sono state pochissime attenzioni per i docenti vincitori di concorso ed esiliati al Nord, senza aver dato loro la possibilità di poter rientrare nelle città di residenza. Ma ...

