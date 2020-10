Regione Campania, Ciarambino (M5S) vice presidente del Consiglio assieme a Raia (Pd) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel proseguire I lavori della seduta di insediamento della XI Legislatura, il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha eletto le vice presidenti: Loredana Raia del Pd per la maggioranza (25 voti) e Valeria Ciarambino del M5S per l’opposizione (15 voti). “La presenza del Movimento 5 stelle nell’ufficio di presidenza è una novità assoluta per questo Consiglio regionale e ne vado orgogliosa”. Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, a margine della sua elezione a vicepresidente del Consiglio regionale. “Una scelta che rispetta appieno il principio di rappresentanza – continua Ciarambino ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel proseguire I lavori della seduta di insediamento della XI Legislatura, ilRegionale della, presieduto da Gennaro Oliviero, ha eletto lepresidenti: Loredanadel Pd per la maggioranza (25 voti) e Valeriadel M5S per l’opposizione (15 voti). “La presenza del Movimento 5 stelle nell’ufficio di presidenza è una novità assoluta per questoregionale e ne vado orgogliosa”. Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Valeria, a margine della sua elezione adelregionale. “Una scelta che rispetta appieno il principio di rappresentanza – continua...

