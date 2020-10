In Belgio situazione disperata: a Liegi chiesto ai medici di lavorare anche con il Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) situazione davvero disperata: ai medici nella città di Liegi, in Belgio, è stato chiesto di lavorare anche se hanno contratto Covid-19. Attualmente nella città circa un quarto dello staff medico è ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020)davvero: ainella città di, in, è statodise hanno contratto-19. Attualmente nella città circa un quarto dello staff medico è ...

RobTallei : A primavera il mondo ci guardava ma non è riuscito a fare tesoro dei nostri errori. Ora sarebbe il caso di osservar… - Antonio80155302 : Belgio. Situazione allucinante. 1 su 3 in molte città positivo al virus. Il 25% dei medici è ammalato di Covid. Per… - katiaamore : RT @docdrugztore: La situazione catastrofica del Belgio... - docdrugztore : La situazione catastrofica del Belgio... - effe1312 : In #Belgio la situazione è talmente drammatica che fanno lavorare i medici già contagiati. Chiaramente in corsia pr… -