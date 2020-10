Benevento-Empoli: “quote rosa” nella designazione di Coppa Italia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Archiviato il derby con il Napoli, il Benevento si appresta subito a tornare in campo. I giallorossi affronteranno mercoledì l’Empoli in Coppa Italia. A dirigere la sfida con i toscani guidati da Alessio Dionisi ci sarà Ivano Pezzuto di Lecce. Il fischietto salentino ritroverà i giallorossi dalla passata stagione, quando arbitrò l’ultima apparizione tra i cadetti della formazione di Inzaghi: Ascoli–Benevento 2-4. Gli assistenti saranno Domenico Palermo di Bari e Francesca Di Monte di Chieti. Il pugliese ritrova la Strega in Coppa Italia, c’era infatti nella notte della sconfitta con il Monza della scorsa annata. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Archiviato il derby con il Napoli, ilsi appresta subito a tornare in campo. I giallorossi affronteranno mercoledì l’in. A dirigere la sfida con i toscani guidati da Alessio Dionisi ci sarà Ivano Pezzuto di Lecce. Il fischietto salentino ritroverà i giallorossi dalla passata stagione, quando arbitrò l’ultima apparizione tra i cadetti della formazione di Inzaghi: Ascoli–2-4. Gli assistenti saranno Domenico Palermo di Bari e Francesca Di Monte di Chieti. Il pugliese ritrova la Strega in, c’era infattinotte della sconfitta con il Monza della scorsa annata. ...

