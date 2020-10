Vuelta 2020, tappa 6. Crisi Roglic: Carapaz nuova maglia rossa. Classifica e risultati (Di domenica 25 ottobre 2020) Aramon Formigal, 25 ottobre 2020 - La tappa 6 della Vuelta 2020 a sorpresa vede la Crisi di Primoz Roglic , che arranca sulle pendenze più dure della salita verso Aramon Formigal e arriva al traguardo,... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Aramon Formigal, 25 ottobre- La6 dellaa sorpresa vede ladi Primoz, che arranca sulle pendenze più dure della salita verso Aramon Formigal e arriva al traguardo,...

OA_Sport : Vuelta a España 2020, Ion Izagirre: “Un onore vincere in tutti e tre i grandi giri. Ringrazio mio fratello” - sportli26181512 : Vuelta 2020: a Izagirre la tappa di oggi, Carapaz in maglia rossa. Classifica: Il corridore iberico dell'Astana ha… - fisco24_info : Vuelta: 6/a tappa a Ion Izagirre, Carapaz è il nuovo leader: Ecuadoriano ha spodestato dalla vetta della corsa slov… - RaiSport : ????? #Vuelta: a #IonIzagirre la 6ª tappa, #Carapaz nuova #magliarossa Il #ciclista basco trionfa in solitaria davan… - CalcioCiclismo : Riassunto ciclistico della settimana con la coclusione del Giro. -