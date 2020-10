Nuovo iPad Air | la quadratura del cerchio

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 ottobre 2020) In medio stat virtus? Il motto latino sembra adattarsi perfettamente al nuovo iPad Air che, secondo logiche di prezzo, all’interno della famiglia di tablet Apple con i suoi 669 euro si dovrebbe collocare a metà strada tra iPad e iPad Pro, cioè quello pensato per un uso più professionale. Eppure le virtù di questo modello, presentato assieme ai nuovi Apple Watch nel keynote di settembre, lo potrebbero far diventare la prima scelta per un pubblico molto eterogeneo.