Parla Matteo Falcinelli | E’ stata una tortura ma sono sopravvissuto

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 maggio 2024 - “E’unama”.queste le prima parole – affidate alla madre – di, lo studente 25enne di Spoleto arrestato a Miami dove è stato tenuto legato mani e piedi dagli agenti per 13 minuti, come testimoniato dal video choc in esclusiva su Quotidiano.net. “Sopravvivendo allache ho subito ho vinto la partita più importante – ha detto il giovane alla madre Vlasta Studenicova e riferite all’Ansa -. Forse la mia esperienza di calciatore mi ha aiutato psicologicamente, altrimenti non so se ce l'avrei fatta”. Al momentonon è in stato di detenzione. “Quello che ha subito mio figlio non dovrà succedere mai più, tantomeno a un ragazzo di 25 anni, studente ...