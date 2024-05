Elezioni europee - Bandecchi vince in Cassazione | Presenti con Alternativa Popolare nel centro Itali - ribaltata decisione Corte d' Appello – VIDEO

(Di sabato 4 maggio 2024) "Ho appena vinto inil ricorso e sono anche nela". Sono le parole del sindaco di Terni e leader diStefano, il quale su Instagram ha annunciato l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizioni tranne che al

«Ho appena vinto in Cassazione » il ricorso «e sono anche nel Centro Italia» . Così il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi , su Instagram, dopo l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizione tranne che al Sud. «E ne ho sentiti ... Continua a leggere>>

«Ho appena vinto in Cassazione il ricorso e sono anche nel centro Italia» . Così il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi , su Instagram, annuncia l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizioni tranne che al Sud. «E ne ho ... Continua a leggere>>

"Ho appena vinto in Cassazione il ricorso e sono anche nel centro Italia ". Sono le parole del sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi , il quale su Instagram ha annunciato l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizioni tranne che ... Continua a leggere>>

Alternativa Popolare riammessa nelle circoscrizioni del Nord Ovest e Nord Est - La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi di Alternativa Popolare (AP) alle decisioni di non ammissione delle liste per le elezioni europee nelle circoscrizioni Nord Ovest e Nord Est. Questa decisio ... Continua a leggere>>

Europee, le liste di Alternativa Popolare riammesse nel Nord Ovest e nel Nord Est - Europee, le liste di Alternativa Popolare riammesse nel Nord Ovest e nel Nord Est: "fiduciosi alche per le Isole" ... Continua a leggere>>

Liste Alternativa Popolare riammesse nel Nord Ovest e Nord Est - "La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi di AP alle decisioni di non ammissione delle liste per le europee nelle circoscrizioni Nord Ovest e Nord Est, confermando quanto già deciso ieri per la cir ... Continua a leggere>>