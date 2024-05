Partono per ricevere cure mediche - al loro ritorno trovano la casa occupata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 5 maggio 2024)per poterle, allain maniera illegale: arriva anche il deputato Francesco Emilio Borrelli Per un periodo molto importante avevano lasciato la città in cui vivevano, ma solamente per motivi di salute. Una assenza più che giustificata (anche se non ce ne sarebbe assolutamente bisogno) quella della famiglia che, però, alhanno trovato una spiacevolissima sorpresa: laabitazioneillegalmente da altre persone che si erano intrufolate appositamente. Proprio come se una, non ce l’avessero più. Questo è quanto accaduto ad una famiglia di ...