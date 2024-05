In manette 25 persone, gli scontri dopo che i manifestanti si sono rifiutati di rimuovere le tende dal campus universitario Venticinque persone state arrestate all' Università della Virginia , dopo che la polizia si è scontrata con manifestanti filo-palestinesi che si erano rifiutati di rimuovere le ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Venticinque persone state arrestate all' Università della Virginia , dopo che la polizia si è scontrata con manifestanti filo-palestinesi che si erano rifiutati di rimuovere le tende dal campus. In una nota, il presidente della scuola, Jim Ryan, ha spiegato che ai manifestanti era ... Continua a leggere>>

Il retroscena sulle occupazioni dei campus secondo il quotidiano americano: "Studenti formati per mesi da parte di attivisti di lunga data e gruppi di sinistra" La recente ondata di Proteste filo-palestinesi nei campus universitari americani "è arrivata all’improvviso e ha scioccato la nazione. Ma ... Continua a leggere>>

Le proteste, in nome di quale domani - Il doppio straordinario paradosso del nostro mondo: come le democrazie accettano la loro fallibilità accettando le proteste, così gli studenti dovrebbero ... Continua a leggere>>

proteste pro gaza in università Usa, il Wall Street Journal: "Attivisti esterni hanno addestrato studenti" - In vista delle occupazioni nelle università americane, attivisti filopalestinesi e network radicali avrebbero addestrato gli studenti alle proteste ... Continua a leggere>>

gaza, negoziati su ostaggi e cessate il fuoco ancora in bilico - In un clima di tensione, i colloqui di pace a gaza riprendono al Cairo in cerca di un accordo, mentre le proteste e le minacce politiche s’intensificano ... Continua a leggere>>