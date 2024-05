Il gol di Turone era bono | Juventus-Roma e la storia della rete più famosa mai segnata

(Di domenica 5 maggio 2024)è il big match36ª Giornata di Serie A, una grande classica del calcio italiano, spesso posta in secondo piano rispetto alle sfide con le big del Nord, ma che è stato giocata 201 volte nella, 179 delle quali in Serie A (solo-Inter è stata giocata di più). Sono 95 le vittorie dei bianconeri, 49 quelle dei giallorossi, 57 i pareggi. Una sfida che ha regalato grandi emozioni, gesti iconici (“Zitto, 4 e a casa” di Totti a Lippi nel 2004), gol e soprattutto… polemiche. La più? Il gol di: la(mai) più celebre del calcio italiano.1981:e la polemica passata allaEra il 10 maggio 1981, ...

Il Sassuolo è entrato nella storia della Serie A battendo l’Inter. Gli emiliani hanno trovato un nuovo record in campionato. La Serie A è una bestia strana, come dimostrato dalla vittoria del Sassuolo contro l’Inter. I Campioni d’Italia non sono riusciti a ribaltare il gol di Laurienté, che così ... Continua a leggere>>

Jordan Peele farà una serie tv western 'nera' per riscrivere il Far West 'bianco' - Scoprite il nuovo progetto del regista di Nope, Noi e Get Out, una serie tv western sui cowboy neri che riscriverà la mitologia del Far West. Continua a leggere>>

La Lazio ha ricordato i cinque gol realizzati da Klose contro il Bologna, ad 11 anni esatti di distanza - La società biancoceleste, ad 11 anni di distanza, ha ricordato i cinque gol realizzati da Klose contro il Bologna all'Olimpico ... Continua a leggere>>

CAGLIARI - Ranieri: "Vogliamo restare in serie A con tutte le nostre forze" - Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Lecce: "Mi auguro di vedere il Cagliari delle ultime settimane. Nell'arco di una stagione così intensa e comp ... Continua a leggere>>