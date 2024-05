Futuro Dybala - cambia tutto | clausola a sorpresa nel contratto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 5 maggio 2024), una particolarepresente nel suopotrebbe farre. I tifosi della Roma non ne erano a conoscenza. Ad un mese dal termine la stagione della Roma resta ancora molto incerta. I capitolini, infatti, possono ancora rendersi protagonisti di una stagione indimenticabile per tutti i tifosi, ma potrebbero anche concludere l’annata lasciando l’amaro in bocca. In Europa League la sconfitta interna per 2-0 contro il Bayer Leverkusen ha quasi frantumato deli sogni della terza finale europea consecutiva, chiamando i ragazzi di Daniele De Rossi ad un’impresa quasi impossibile in terra tedesca. A risultare, quindi, decisivo potrebbe essere il piazzamento in campionato. In caso di arrivo tra le prime cinque (se l’Atalanta dovesse ...