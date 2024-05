(Di domenica 5 maggio 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda lunedì 6su Canale 5.della trama della puntata diin onda lunedì 6su Canale 5: Kemal esce dall'ospedale. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal eed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap viene trasmessa alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30 ed è disponibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 4, tornata a casa,trovadavanti al cancello in preda all'ira. Stufa delle sue minacce, la donna lo avverte che la sua fuga …

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 4 maggio 2024 . Continua a leggere>>

Endless Love , anticipazioni 7 maggio : Galip ed Emir parlano del mistero delle chiavette e non possono non pensare a Kemal . Del problema discutono anche Onder e Nihan. Poi rivedremo il Soydere, che vorrà arrivare alla verità su quello che gli è successo. Endless Love , anticipazioni 7 maggio : è ... Continua a leggere>>

Triplo appuntamento oggi – sabato 4 maggio – con la soap turca Endless Love . Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 57, 58 e 59 trasmessi da Canale 5 in replica streaming . Onder ha deciso di affrontare Emir: nessuno di loro è più disposto a subire le sue pressioni, minacce e punizioni. ... Continua a leggere>>

endless Love anticipazioni 6 maggio: Nihan scopre il segreto di Emir - Ecco cosa ci riserva l'episodio di endless Love di domani su Canale 5: la soap turca va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio. Continua a leggere>>

endless Love, spoiler 10 maggio, Nihan dice la verità a Soydere: 'Ozan in prigione morirà' - Nihan spiegherà che Ozan è un ragazzo molto fragile e non avrebbe retto se fosse finito in carcere, ma Kemal insisterà. "Se Ozan andrà in prigione morirà", dirà Nihan prima di andare via infastidita ... Continua a leggere>>

endless Love anticipazioni dal 6 all’11 maggio: Emir scopre il segreto di Leyla - Le anticipazioni di endless Love della prossima settimana Cadranno diverse maschere nella soap turca la prossima settimana e altrettanti segreti verranno ... Continua a leggere>>