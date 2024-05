(Di domenica 5 maggio 2024) Il, filtrato dalla lente di una cinepresa, non è solo uno sport ricco di competizione e ambizione, ma anche proiezione di ossessioni, dipendenze etipiche del genere umano. Daa La battaglia dei sessi, scopriamo perché. Ci vuole pazienza nel gioco del, così come ci vuole pazienza (e un briciolo di fortuna) a superare indenni i set stabiliti da una partita come quella della vita. Con le nostre racchette sfidiamo il destino, tra dritti e rovesci, scivolate e urla. L'avversario è tosto, un giocatore che pare sempre anticipare ogni nostro gesto, conoscere la nostra tecnica. Eppure, continuiamo a battere, a replicare, cercando il punto, aspirando al. Il tutto mentre la pallina vola, rimbalza e riparte; toccando le due metà campo, quella pallina ...

E’ un vecchio problema del cinema , lo sport. Soprattutto alcuni sport. Per esempio è complicato trovare un protagonista che sappia giocare bene a tennis , in modo da renderlo credibile. Ricordano tutto il terribile stile (da “negato” assoluto) di Jonathan Rhys Meyers in “Match point” di Woody ... Continua a leggere>>

Due informazioni di contesto: Andrea Petkovi? è stata una gran tennis ta, è arrivata fino al numero 9 del mondo. Ha giocato da pro per 16 anni, si è ritirata solo due anni fa. Lei stessa dice che se non ce ne ricordiamo “è perché con un tempismo perfetto mi sono ritirata insieme a Serena Williams. ... Continua a leggere>>

Da challengers a Match Point: il tennis al cinema diventa metafora delle debolezze umane - Il tennis, filtrato dalla lente di una cinepresa, non è solo uno sport ricco di competizione e ambizione, ma anche proiezione di ossessioni, dipendenze e debolezze tipiche del genere umano. Da Challen ... Continua a leggere>>

LIVE Musetti-Navone, Challenger Cagliari 2024 in DIRETTA: in palio il titolo e punti pesanti per il ranking - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale del Challenger di Cagliari tra Lorenzo ... Continua a leggere>>

Sinner rinuncia agli Internazionali, problema all'anca: «Sono triste, non giocherò». Ma Roma rilancia: «Sarà edizione da record» - «Non è facile scrivere questo messaggio, ma dopo aver parlato di nuovo con medici e specialisti dei miei problemi all’anca, devo annunciare che purtroppo non giocherò ... Continua a leggere>>