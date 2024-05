Incidente a Paderno Dugnano - morto motociclista di 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024)(Milano), 5 maggio 2024 –mortale nella mattinata di oggi domenica 5 maggio: undi 24, Giuseppe Rallo, ha perso il controllo del mezzo volando per alcuni metri e schiantandosi contro il guard-rail. Un impatto molto violento che non gli ha lasciato scampo. L’si è verificato allo svincolo tra la Rho-Monza e la Comasina (Provinciale 44). La moto proveniva dal ponte e, in base ai rilievi, doveva immettersi sulla provinciale in direzionecentro. Sul curvone di raccordo che arriva alla grande rotonda è caduto. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto il corpo del giovane a terra e la moto ad alcuni metri di distanza. Sul posto sono arrivati un’ambulanza ed è stato ...