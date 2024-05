Lollobrigida Pannelli solari compatibili con la produzione agricola

No a fake news sui pannelli solari in campo agricolo. “Non vietiamo nella maniera più assoluta gli investimenti nel fotovoltaico, ma puntiamo a introdurre criteri che assicurino la compatibili tà con la produzione agricola. Criteri già seguiti per il capitolo dedicato all’agrivoltaico nel Pnrr e ... Continua a leggere>>

Un micro credito per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’assegnazione di beni strumentali, finalizzato al mantenimento della produzione agricola in costa d’Amalfi, rivolto a tutti i proprietari dei giardini del territorio. Una formula per dare un nuovo approccio al tema, ... Continua a leggere>>