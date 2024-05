Cosa dice l’Istat sulla soddisfazione degli italiani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 5 maggio 2024) Glisono soddisfatti della propria vita. È una notizia che meriterebbe un po’ più di favore mediatico. Un’affermazione nella quale viene quasi istintivo cercare l’asterisco, e che invece, per restare in ambito tipografico, andrebbe riscritta in maiuscolo e in grassetto. Quasi senza spazio tra una parola e l’altra: GLISONOSODDISFATTI. Un unico concetto da declamare a voce alta e senza pausa per vedere lo sbigottimento che un colpo di teatro di questo tipo genera sul viso di chi legge. Non si tratta di una provocazione: i dati sono ufficiali, firmati Istat, e sono estratti dall’indagine Aspetti della Vita Quotidiana che viene condotta ogni anno. Sono stati pubblicati qualche giorno fa, ma si riferiscono, chiaramente, al periodo 2023. Forse val bene la pena ricordareaccadeva nel 2023 a livello nazionale ed ...