Imprenditore friulano lascia l’azienda in eredità ai dipendenti | Ogni tanto diceva che l’avrebbe fatto - ma non ci credevamo davvero

(Di domenica 5 maggio 2024) «Io ho quello che ho donato»: questa è la frase formulata da Gabriele d’Annunzio e scelta per il proprio necrologio dall’del vino Piero Pittaro, scomparso all’età di 89 anni lo scorso 24 marzo. Poche sintetiche parole che racchiudono un approccio alla vita, riflesso in maniera coerente anche con le ultime volontà del «mago dello spumante», che ha scelto dire la maggior parte della suaai suoi nove più fedeli collaboratori. Un vero e proprio tesoro: come ricostruito da Repubblica, la “Vigneti Pittaro” si estende su 85 ettari e produce 300 mila bottiglie l’anno, tra spumanti, bianchi e rossi fermi. Vanta clienti in tutta l’Unione Europea, ma anche negli Stati Uniti e a Singapore. Pittaro, insieme al noto vignaioloGirolamo Dorigo, fu il primo a introdurre il metodo classico nella ...