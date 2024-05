Napoli - Offerta da 35 Milioni per Buongiorno | Il Torino spara alto

(Di domenica 5 maggio 2024) Iloffre 35più bonus alper, ma i granata rispediscono la proposta al mittente valutando il difensore almeno 45. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilavrebbe formulato un’corposa alper assicurarsi le prestazioni di Alessandro. La proposta azzurra ammonta a 35di euro più ulteriori 5di bonus., 35perNonostante l’importanza dell’, ilavrebbe rispedito al mittente la proposta partenopea. I granata valutano il loro capitano e difensore centrale non meno di 45 ...

Il Napoli ha segnato sul proprio taccuino il nome di Ange-Yoan Bonny , giovane attaccante del Parma . Lo scrive la Gazzetta. “La rivoluzione si avvicina e non colpirà soltanto l’undici titolare. Il Napoli dovrà rivedere anche le rotazioni, gli uomini in uscita dalla panchina. E in attacco il Napoli ... Continua a leggere>>

La Lazio ha bisogno di un altro centravanti, poiché Ciro Immobile sembra sempre più lontano dalla permanenza in biancoceleste. La società aveva virato su Giovanni Simeone , che con il Napoli trova poco spazio e ha un buon rapporto con Tudor, suo allenatore ai tempi dell’Hellas Verona; ma le ... Continua a leggere>>

napoli su Buongiorno: l'offerta, la richiesta del Toro e la concorrenza di Milan, Inter e non solo - Difensore cercasi in casa napoli. L`addio di Kim ha lasciato un vuoto enorme nella retroguardia azzurra, che si è ritrovata in difficoltà costante nella stagione. Continua a leggere>>

napoli, per Buongiorno servono 45 milioni - L'offerta di De Laurentiis da 35 milioni più 5 di bonus non è stata ritenuta sufficiente dal Toro. In agguato, sul difensore granata, le big della Premier. Continua a leggere>>

Sud, la carica dei musei: 51 milioni per 16 progetti - Un tesoro ritrovato è sotto la chiesa, sopra gli abissi del mare. È una villa romana, luogo d'ozio per sempre, ieri come adesso: a Positano la dimora è adornata ... Continua a leggere>>