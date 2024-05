Santanchè | dopo l’accusa di truffa all’INPS - nuovo rinvio a giudizio per falso in bilancio

Caso Visibilia , la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Santanché La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanché , ministra del Turismo del governo Meloni: l’accusa è di truffa aggravata ai danni dell’Inps . A Santanché era stato notificato il 25 marzo scorso ... Continua a leggere>>

“Daniela Santanché decide per i suoi interessi o per quelli dell’Italia?”. È questo uno dei dubbi che, secondo la deputata del M5S Chiara Appendino che interviene in Aula a favore della mozione di Sfiducia contro Daniela Santanché, può venire dopo il coinvolgimento della ministra del turismo in ... Continua a leggere>>