Roma - arresto cardiaco durante la rimozione di un angioma all’orecchio | morta l’estetista Michela Andretta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 maggio 2024) Muoreun intervento chirurgico per rimuovere un: perde la vita28enne. La Procura della Repubblica diindaga sulla morte di(credits @Ministero della Giustizia) – Ilcorrieredellacitta.comMistero attorno alla morte di, giovane estetista residente ad Acilia ein circostanze da chiarire in una clinica privata di. La ragazza è decedutaladi unsinistro, in un’operazione che i medici gli avevano presentato come senza rischi e che veniva effettuata di routine dentro la ...