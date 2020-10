Il governo si spacca sui finanziamenti | non sa come usare i soldi Ue

Nicolet84520681 : RT @noitre32: Il nodo Regioni e i ristoranti fanno saltare lo show di Conte Il governo litiga e si spacca sulle restrizioni. Il nuovo Dpcm… - soteros1 : RT @noitre32: Il nodo Regioni e i ristoranti fanno saltare lo show di Conte Il governo litiga e si spacca sulle restrizioni. Il nuovo Dpcm… - cavalierebianc5 : RT @noitre32: Il nodo Regioni e i ristoranti fanno saltare lo show di Conte Il governo litiga e si spacca sulle restrizioni. Il nuovo Dpcm… - noitre32 : Il nodo Regioni e i ristoranti fanno saltare lo show di Conte Il governo litiga e si spacca sulle restrizioni. Il n… - Elyrossonera : RT @zugrusina: #Lockdown non sarà il modo più consino,ma la gente non né può più,la protesta era prevedibile #Napoli Sono anni che al gover… -

Ultime Notizie dalla rete : governo spacca

La Stampa

«Dobbiamo tener presente anche i dati degli altri Paesi, il contagio cresce ed è preoccupante». Il premier Giuseppe Conte , nella riunione con i capigruppo ...Il governo litiga e si spacca sulle restrizioni: il premier non riesce a esibirsi a reti unificate. Il nuovo Dpcm infuoca i giallorossi: Non pensare ai like, basta pasticci e spettacolarizzazione . So ...