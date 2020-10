Covid, Coop da lunedì abbassa il prezzo delle mascherine (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Coop abbassa da lunedì 26 ottobre il prezzo delle mascherine chirurgiche in vendita nella propria rete di oltre 1600 punti vendita. Una confezione da 10 mascherine monouso a marchio Coop sarà venduta al prezzo di 3 euro (quindi 0,30 centesimi l'una). Lo comunica una nota spiegando che si tratta di un dispositivo medico che può contare su tre strati protettivi, la certificazione CE, un indice di filtrazione superiore al 98%. Su tutti i requisiti richiesti per un prodotto a marchio vigila per i dovuti controlli la Direzione Qualità di Coop Italia. “Abbiamo ritenuto di dover intervenire sul prezzo finale portandolo dai 5 euro iniziali ai 3 attuali, rendendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) -da lunedì 26 ottobre ilchirurgiche in vendita nella propria rete di oltre 1600 punti vendita. Una confezione da 10monouso a marchiosarà venduta aldi 3 euro (quindi 0,30 centesimi l'una). Lo comunica una nota spiegando che si tratta di un dispositivo medico che può contare su tre strati protettivi, la certificazione CE, un indice di filtrazione superiore al 98%. Su tutti i requisiti richiesti per un prodotto a marchio vigila per i dovuti controlli la Direzione Qualità diItalia. “Abbiamo ritenuto di dover intervenire sulfinale portandolo dai 5 euro iniziali ai 3 attuali, rendendo ...

Covid, Coop da lunedì abbassa il prezzo delle mascherine

