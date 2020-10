Anticipazioni Daydreamer, sabato 24 ottobre 2020: arriva la madre di Can (Di sabato 24 ottobre 2020) Le Anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di sabato 24 ottobre 2020. Nel quartiere di Sanem si aggira una donna misteriosa. La donna, ben distinta, si guarda intorno, seduta al negozio di Mevkibe e Nihat ed afferma di essere in quartiere per studiare un progetto di riqualificazione. Mevkibe, però, sembra non gradire la sua presenza e cerca di sbarazzarsi di lei. Can, intanto riaccompagna Sanem a casa e le augura che tra i suoi genitori, le cose si sistemino al più presto. Scesa dalla macchina, Sanem Tra le due volano scintille fino a che l’estranea non decide di andarsene. In ufficio, Sanem presenta la nuova campagna della Fikri per la Redmode. Sanem fa una bellissima presentazione-. Tutti si complimentano con lei e ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 24 ottobre 2020) Ledi “-Le ali del sogno” di24. Nel quartiere di Sanem si aggira una donna misteriosa. La donna, ben distinta, si guarda intorno, seduta al negozio di Mevkibe e Nihat ed afferma di essere in quartiere per studiare un progetto di riqualificazione. Mevkibe, però, sembra non gradire la sua presenza e cerca di sbarazzarsi di lei. Can, intanto riaccompagna Sanem a casa e le augura che tra i suoi genitori, le cose si sistemino al più presto. Scesa dalla macchina, Sanem Tra le due volano scintille fino a che l’estranea non decide di andarsene. In ufficio, Sanem presenta la nuova campagna della Fikri per la Redmode. Sanem fa una bellissima presentazione-. Tutti si complimentano con lei e ...

