Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 21 OTTOBREORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È RALLENTANTO IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONESUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E FLAMINIA SULLA NOMENTANA PER LAVORI È CHIUSO IL TRATTO DI STRADA CHE VA DA COLLEVERDE AL RACCORDO IN DIREZIONECODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE ORE 21 DI OGGI LA PROTESTA INTERESSERA’ IL ...