Regioni | Casillo a casa due commissioni per i dem Malumori nel partito

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Trattativa al rush finale tra Mario, capogruppo dem, e gli emissari, Nello Mastursi e Fulvio Bonavitacola, del governatore De Luca, sulle presidenze delle. L’accordo è praticamente chiuso: al Pd andranno due, Bruna Fiola (Affari sociali) e Franco Picarone (Bilancio).aveva il mandato del gruppo per portare aalmeno 4 presidenze. Ritorna con il sacco vuoto: solo due presidenze. Domani è in programma la riunione dei consiglieri dem per decidere la linea. L'articolo proviene da Anteprima24.it.