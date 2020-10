Il Gabbiano sulla Cipollari e il suo nuovo amore: "Si completano" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giorgio Manetti ha detto la sua in merito alla relazione tra Tina Cipollari e il suo fidanzato, Vincenzo Ferrara. Giorgio Manetti su Tina e Vincenzo: “Lei ha bisogno di un uomo così” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giorgio Manetti ha detto la sua in merito alla relazione tra Tinae il suo fidanzato, Vincenzo Ferrara. Giorgio Manetti su Tina e Vincenzo: “Lei ha bisogno di un uomo così” su Notizie.it.

MauroCobau : RT @danmatt65: La notte lava la mente. Poco dopo si è qui come sai bene, file d'anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi in c… - danmatt65 : La notte lava la mente. Poco dopo si è qui come sai bene, file d'anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi q… - rapalje1625 : RT @narcisi_rita: La notte lava la mente. Poco dopo si è qui come sai bene, file d'anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi… - CasaLettori : RT @narcisi_rita: La notte lava la mente. Poco dopo si è qui come sai bene, file d'anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi… - duesoli : RT @fabiogalli61: Poco dopo si è qui come sai bene, file d’anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi in catene. Qualcuno sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabbiano sulla Napoli, gabbiano impiccato in strada: video agghiacciante sui social Il Messaggero Giorgio Manetti su Tina e Vincenzo: “Lei ha bisogno di un uomo così”

Il Gabbiano ha detto la sua in merito alla relazione tra i due. Giorgio Manetti è stato avvistato in compagnia di Tina Cipollari, il suo fidanzato Vincenzo Ferrara e la sua compagna, Caterina, con cui ...

Le due anime di Vincenzo Raucci Infermiere e sceneggiatore

Oggi premiazione della 3’ edizione, alle 20, non in presenza, ma in diretta streaming sulla pagina de "Il Gabbiano TV" di Facebook, dal teatro Binario 7 di Monza. "Oltre a... di Cristina Bertolini Un ...

Il Gabbiano ha detto la sua in merito alla relazione tra i due. Giorgio Manetti è stato avvistato in compagnia di Tina Cipollari, il suo fidanzato Vincenzo Ferrara e la sua compagna, Caterina, con cui ...Oggi premiazione della 3’ edizione, alle 20, non in presenza, ma in diretta streaming sulla pagina de "Il Gabbiano TV" di Facebook, dal teatro Binario 7 di Monza. "Oltre a... di Cristina Bertolini Un ...