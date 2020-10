Da novembre il nuovo contratto per i rider del food delivery | chi non firma è fuori

Leggi su wired

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (foto: Matthew Horwood/Getty Images)Dentro o. Tra due settimane ilper i fattorini del, siglato il 15 settembre tra la federazione delle piattaforme, Asso, e il sindacato Ugl, sarà realtà per ventimila deiimpegnati ogni giorno nelle consegne a domicilio. Le lettere sono già partite. Dal 3arrivano nuove condizioni per chi lavora con Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat e Social(che compongono Asso). E chi non le accetta è. I contratti esistenti non possono valere dopo quella data, è la posizione delle piattaforme. Per questo, se vogliono continuare a svolgere consegne, idevono siglare il ...