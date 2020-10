Rocco Casalino conciato così, che imbarazzo per Conte e per l'Italia: una prima pagina sconcertante | Guarda (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una prima pagina che imbarazza un poco Giuseppe Conte e, soprattutto, Rocco Casalino. Si tratta delle prima pagina di Nuovo, il settimanale di Riccardo Signoretti, che propone una foto del portavoce del premier ritratto così come potete vedere qui sotto. Cappuccio in testa e mascherina sotto al naso. Dunque, titolo in rima:" Caro Casalino, perché non copri bene anche il nasino?". Al fianco della foto, una seconda immagine, Conte e Casalino, ma in questo caso l'ex gieffino indossa il dispositivo come si deve: "Accanto a Giuseppe Conte si dimostra più ligio alle regole", sottolinea il settimanale. Insomma, appena Conte si distrae un attimo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unache imbarazza un poco Giuseppee, soprattutto,. Si tratta delledi Nuovo, il settimanale di Riccardo Signoretti, che propone una foto del portavoce del premier ritratto; come potete vedere qui sotto. Cappuccio in testa e mascherina sotto al naso. Dunque, titolo in rima:" Caro, perché non copri bene anche il nasino?". Al fianco della foto, una seconda immagine,, ma in questo caso l'ex gieffino indossa il dispositivo come si deve: "Accanto a Giuseppesi dimostra più ligio alle regole", sottolinea il settimanale. Insomma, appenasi distrae un attimo, ...

AMorelliMilano : Dopo Rocco Casalino, arrivano Chiara Ferragni e Fedez: ieri sera #Conte ha chiesto loro aiuto ?????#fedez #Ferragni… - matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - _DAGOSPIA_ : ROCCO CASALINO BECCATO DA 'NUOVO' A SPASSO PER ROMA CON LA MASCHERINA CALATA SOTTO IL NASO - MacchiAntonio : Ma io mi chiedo com'è possibile che uno come Rocco Casalino una persona senza coltura sia arrivato a fare il PR di Giuseppi C ommenti: 2 - Microsatira : #PapaFrancesco: 'Gli omosessuali sono figli di Dio. Rocco Casalino a parte che è un figlio di buona donna'. -

Dentro le stanze di Conte: così il premier si difende dal covid, tra 3 mascherine e scrivanie sgombre

Nel cassetto gel igienizzante, in volo snack sigillati. Ecco tutti i dettagli della vita del presidente in tempi di coronavirus ...

