L'avanzata del Coronavirus in Europa: la Spagna supera il milione di contagi, record di nuovi casi nel Regno Unito (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)La Spagna è divento il primo paese europeo a superare il milione di casi di Coronavirus (1.005.295). Il governo sta valutando la possibilità di imporre il coprifuoco Madrid e la sua regione, le più colpite dal Covid-19 con quasi un terzo dei casi totali. Secondo il responsabile regionale della Salute, Enrique Ruiz Escudero, le autorità locali sono già al lavoro su un'ordinanza per imporre una chiusura totale dalla mezzanotte alle sei di mattina che potrebbe entrare in vigore da sabato, quando terminerà lo stato d'allarme decretato due settimane fa.

