(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ashleyè risultatoal tampone per il: a riferirlo è Sky Sport, che spiega la situazione in casanel live dedicato. Ashleyal Covid-19, questo l’esito degli esami. Skriniar invece si sottoporrà domani al tampone in Slovacchia. Gagliardini e Radu, invece, attendono per la giornata di domani i risultati degli ultimi test a cui si sono sottoposti. L'articoloalilNapolista.

Inter : ?? | MESSAGGIO 'La gentilezza è contagiosa ed è lo strumento più efficace per combattere il bullismo' ??? @youngy18… - DiMarzio : #Inter, Ashley #Young ancora positivo al coronavirus dopo il tampone - TuttoFanta : ??#INTER: ancora positivo il tampone di #Young. ?? - napolista : Inter, Young è ancora positivo al coronavirus L’esterno inglese non è ancora guarito secondo Sky Sport. Skriniar, G… - ilcirotano : LIVE Inter-Borussia M.: Eriksen titolare, Young ancora positivo al Covid-19 - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Young

Ashley Young non è ancora guarito dal Covid-19. L'esterno inglese dell'Inter si è sottoposto a un nuovo tampone, scoprendo di non essere ancora guarito dal virus che lo ha colpito una decina di giorni ...Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni nerazzurri. Come riportato da Sky Sport, Ashley Young è ancora risultato positivo al Covid-19. L’inglese è alle prese con il ...