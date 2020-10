Federica Pellegrini era autorizzata ad accompagnare la madre a fare il tampone?

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha affermato, nelle sue storie Instagram, di avere accompagnato suapresso un drive-in di Verona aildopo la comparsa della febbre. In molti si sono domandati se potesse farlo e se fosse sicuro: all’ennesima persona che le ha fatto presente che non poteva farlo e che ha detto «si può uscire solo quando si risulta negativi» l’atleta ha risposto spiegando la situazione. Sia lache la mamma stanno bene, entrambe a riposo e – anche se ancora si attende il risultato deldella– «quasi sicuramente sarà positiva», ha detto la nuotatrice. LEGGI ANCHE >>>...

Settimo giorno di quarantena per la campionessa azzurra che, attraverso le sue Instragram Stories, ha aggiornato i propri followers sulle sue condizioni di salute dopo essere risultata positiva al Cor ..."L'ho portata, con distanziamento e mascherina, perché lei non ha mai guidato per Verona. Sono stata autorizzata dalla dottoressa dell'Asl, io sono molto responsabile e disciplinata", si difende la ca ...