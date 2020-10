Sara Croce, il petroliere Hormoz Vasfi rivuole un milione di euro: «Stava con me per profitto» (Di martedì 20 ottobre 2020) Dai vestiti firmati alle cialde per il caffè. Il petroliere iraniano Hormoz Vasfi ha recuperato i movimenti della sua carta di credito relativi all’ultimo anno e ha presentato il conto all’ex fidanzata Sara Croce, la «bonas» del programma «Avanti un altro». Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, infatti, il magnate avrebbe chiesto indietro oltre un milione di euro, per l’esattezza «1.051.548,72 euro». Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) Dai vestiti firmati alle cialde per il caffè. Il petroliere iraniano Hormoz Vasfi ha recuperato i movimenti della sua carta di credito relativi all’ultimo anno e ha presentato il conto all’ex fidanzata Sara Croce, la «bonas» del programma «Avanti un altro». Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, infatti, il magnate avrebbe chiesto indietro oltre un milione di euro, per l’esattezza «1.051.548,72 euro».

