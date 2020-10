Lazio-Borussia Dortmund, Inzaghi: “Rinnovo? Con Lotito parleremo al momento giusto” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, hanno dei giocatori impressionanti, ancor più dal vivo. Hanno trovato un’ottima Lazio, che si è sacrificata ed è stata brava a fargli male. La qualificazione? È un girone aperto, il Borussia rimane la favorita ma anche le altre due possono fare bene”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la vittoria nell’esordio in Champions League con il Borussia Dortmund. “Bastava l’umiltà e recuperare giocatori per rivedere la vera Lazio. Con la Sampdoria ci siamo trovati in difficoltà – ha detto l’allenatore a Sky Sport – ma dalle sconfitte si imparano lezioni importanti”. Un commento sulla prestazione dei suoi ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, hanno dei giocatori impressionanti, ancor più dal vivo. Hanno trovato un’ottima, che si è sacrificata ed è stata brava a fargli male. La qualificazione? È un girone aperto, ilrimane la favorita ma anche le altre due possono fare bene”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Simone, dopo la vittoria nell’esordio in Champions League con il. “Bastava l’umiltà e recuperare giocatori per rivedere la vera. Con la Sampdoria ci siamo trovati in difficoltà – ha detto l’allenatore a Sky Sport – ma dalle sconfitte si imparano lezioni importanti”. Un commento sulla prestazione dei suoi ...

SkySport : LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 3-1 Risultato finale ? ? #Immobile (6’) ? #LuizFelipe (23’) ? #Haaland (71’) ? #AkpaAkpro (… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Borussia Dortmund 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) - Eurosport_IT : LAZIO DA URLO! ?? Il ritorno in Champions League è dolcissimo per i biancocelesti: battuto il Borussia Dortmund nel… - Notiziedi_it : La Lazio ritorna in Champions con una gran vittoria: 3-1 al Borussia Dortmund - IoNascoQui : Champions League Lazio – Borussia 3-1 Inzaghi: “La cosa che mi è piaciuta di più è l’umiltà, abbiamo fatto una gara… -