Covid, stop a movida a Torino dalle 21 (Di martedì 20 ottobre 2020) Sarà firmata domani dopo un’incontro con le associazioni di categoria l’ordinanza del Comune che ferma la livida nei luoghi di maggior frequentazione. In particolare sono tre le zone individuate: piazza Santa Gulia, via Matteo Pescatore e piazza Montanaro dove dalle 21 sarà vietato l’assembramento e lo stazionamento fuori dai locali. “Iniziamo con queste aree – spiega Chiara Appendino – valutando man mano la situazione per tarare al meglio i provvedimenti ed estenderli eventualmente ad altre zone”. La sindaca ha annunciato anche, prima dell’ordinanza, ulteriori approfondimenti con la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e i presidenti di Circoscrizione. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 ottobre 2020) Sarà firmata domani dopo un’incontro con le associazioni di categoria l’ordinanza del Comune che ferma la livida nei luoghi di maggior frequentazione. In particolare sono tre le zone individuate: piazza Santa Gulia, via Matteo Pescatore e piazza Montanaro dove21 sarà vietato l’assembramento e lo stazionamento fuori dai locali. “Iniziamo con queste aree – spiega Chiara Appendino – valutando man mano la situazione per tarare al meglio i provvedimenti ed estenderli eventualmente ad altre zone”. La sindaca ha annunciato anche, prima dell’ordinanza, ulteriori approfondimenti con la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e i presidenti di Circoscrizione. L'articolo proviene da Nuova Società.

TgLa7 : ??#Covid_19: 10 positivi nazionale #nuoto, anche Simona Quadarella e Gabriele Detti. Focolaio a raduno Livigno: tutt… - Sport_Mediaset : Il #Napoli lancia l'allarme Covid: fermate il focolaio Az. Tra gli olandesi in arrivo in Campania ci sono 9 giocato… - Agenzia_Ansa : Tribunale #Berlino dà ragione ai bar, niente stop alle 23 La norma anti-covid era entrata in vigore da una settiman… - Andrea_Algieri : Ma quando se lo@levano dai cojoni sto #Covid19 se continuano a guadagnarci i dottori? Ma volete svegliarvi? Cazoo… - repubblica : Rugby, l'emergenza Covid cancella il terzo tempo: stop a rinfreschi, alcol e scherzi dopo il match. 'Era quasi megl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop Covid: stop ricoveri in Ortopedia a Cagliari, è polemica Agenzia ANSA Covid, stop a movida a Torino dalle 21

Sarà firmata domani dopo un’incontro con le associazioni di categoria l’ordinanza del Comune che ferma la livida nei luoghi di maggior frequentazione.

Juventus, infortunio muscolare per Chiellini

Giorgio Chiellini si è arreso dopo 18 minuti di gioco contro la Dinamo Kiev, lasciando spazio a Demiral. Problema muscolare per il difensore. Problemi su problemi per la Juventus. Come se non bastasse ...

Sarà firmata domani dopo un’incontro con le associazioni di categoria l’ordinanza del Comune che ferma la livida nei luoghi di maggior frequentazione.Giorgio Chiellini si è arreso dopo 18 minuti di gioco contro la Dinamo Kiev, lasciando spazio a Demiral. Problema muscolare per il difensore. Problemi su problemi per la Juventus. Come se non bastasse ...