De Luca firma la nuova ordinanza e annuncia per domani nuove misure sulla scuola (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato la nuova ordinanza (la numero 81) che sarà valida da oggi fino al 13 novembre. Ne ha dato l’annuncio su Facebook. Confermando le misure già in atto, si vieta la vendita con asporto agli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie, ecc) dopo le 21, mentre si consente la consegna a domicilio senza limiti di orario. Dalla domenica al giovedì bar, pasticcerie, gelaterie e simili chiuderanno dalle 23 alle 5 del giorno successivo, tranne le stazioni di servizio e i bar che si trovano all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Vietate feste e ricevimenti “anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, hato la(la numero 81) che sarà valida da oggi fino al 13 novembre. Ne ha dato l’annuncio su Facebook. Confermando legià in atto, si vieta la vendita con asporto agli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie, ecc) dopo le 21, mentre si consente la consegna a domicilio senza limiti di orario. Dalla domenica al giovedì bar, pasticcerie, gelaterie e simili chiuderanno dalle 23 alle 5 del giorno successivo, tranne le stazioni di servizio e i bar che si trovano all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Vietate feste e ricevimenti “anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose ...

napolista : #DeLuca firma la nuova ordinanza e annuncia per domani nuove misure sulla #scuola Le misure saranno valide fino al… - GioFaggionato : RT @AndreaPira: Conte firma il decreto Monte dei Paschi @Luca_Gualtieri1 su @MilanoFinanza - AndreaPira : Conte firma il decreto Monte dei Paschi @Luca_Gualtieri1 su @MilanoFinanza - annamaria_ff : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: confermato il divieto di asporto dopo le 21 - infoitinterno : Covid in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: confermato il divieto di asporto dopo le 21 -