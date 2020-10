Quali sport si fermano in Italia col nuovo DPCM? Stop ai campionati dilettantistici e amatoriali (Di domenica 18 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha parlato agli Italiani e ha illustrato quello che prevede il nuovo DPCM. Si parla di restrizioni per ristoranti, bar, pub (chiusura alle ore 24.00, con obbligo di consumazione al tavolo dalle ore 18.00 in poi), di chiusure per sale gioco e sale bingo dalle ore 21.00, di Stop a fiere e sagre locali. La nuova misura ha delle conseguenze anche sullo sport, a livello amatoriale e dilettantistico. I professionisti e i massimi livelli delle varie discipline proseguiranno regolarmente). Ad esempio il calcio dilettantistico è salvo fino alla Seconda Categoria. Nel testo si specifica che “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse regionali e nazionali”, mentre “l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha parlato aglini e ha illustrato quello che prevede il. Si parla di restrizioni per ristoranti, bar, pub (chiusura alle ore 24.00, con obbligo di consumazione al tavolo dalle ore 18.00 in poi), di chiusure per sale gioco e sale bingo dalle ore 21.00, dia fiere e sagre locali. La nuova misura ha delle conseguenze anche sullo, a livello amatoriale e dilettantistico. I professionisti e i massimi livelli delle varie discipline proseguiranno regolarmente). Ad esempio il calcio dilettantistico è salvo fino alla Seconda Categoria. Nel testo si specifica che “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse regionali e nazionali”, mentre “l’attivitàiva dilettantistica di base, le scuole e ...

OA_Sport : Quali sport si fermano in Italia col nuovo DPCM? Stop ai campionati dilettantistici e amatoriali - 5Dan05 : @LiaCapizzi Mio figlio 15enne aspettava di sapere per scuola superiore e sport dilettantistico. Non si capisce nien… - matteopollaroli : RT @DeShindig: Nelle ultime 48 ore in Lombardia ci sono stati 5.083 nuovi casi. Quali provvedimenti prende la Regione? Vieta la vendita di… - GobboColpo : Sintesi: siccome maturi e vecchi han paura di crepare, limitiamo i giovani (scuole, serate, sport...) I quali dovr… - Salvo_Cuomo : @T_Russo_ @vditrapani @tancredipalmeri @USIGRai @abarachini @valeriafedeli @primodinicola @Fornaro62… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sport Dal tango al calcetto, dalla lotta sarda al taekwondo: ecco quali sport si fermano e quali no la Repubblica Quali sport si fermano in Italia col nuovo DPCM? Stop ai campionati dilettantistici e amatoriali

La nuova misura ha delle conseguenze anche sullo sport, a livello amatoriale e dilettantistico. I professionisti e i massimi livelli delle varie discipline proseguiranno regolarmente). Ad esempio il ...

RAI SPORT - A rischio taglio, l'ad Salini riorganizza l'offerta televisiva

Secondo indiscrezioni riportate dal Fatto Quotidiano, ben presto potrebbe essere chiuso il canale di Rai Sport. L'amministratore delegato Fabrizio Salini, infatti, è stato incaricato dalla tv pubblica ...

La nuova misura ha delle conseguenze anche sullo sport, a livello amatoriale e dilettantistico. I professionisti e i massimi livelli delle varie discipline proseguiranno regolarmente). Ad esempio il ...Secondo indiscrezioni riportate dal Fatto Quotidiano, ben presto potrebbe essere chiuso il canale di Rai Sport. L'amministratore delegato Fabrizio Salini, infatti, è stato incaricato dalla tv pubblica ...